Lo que parecía ser un video tierno y divertido terminó convirtiéndose en una escena viral que hizo reír a miles de usuarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando un joven notó que un pequeño chihuahua sacaba la cabeza por la ventana de un coche detenido a su lado. Divertido por la imagen, decidió sacar su celular y grabarlo.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando la conductora del vehículo se dio cuenta de que la estaban filmando y decidió mostrar cuántos perros llevaba realmente dentro del auto.

Uno a uno, comenzaron a aparecer más chihuahuas desde distintos asientos, ventanas y rincones del coche, dejando al joven completamente desconcertado.

La escena, tan inesperada como adorable, generó miles de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios bromearon con que parecía “un auto infinito de chihuahuas”.

El video no tardó en hacerse viral por una simple razón: nadie esperaba que detrás de un solo perro hubiera toda una “colección” escondida dentro del vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play