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¡De no creer! Cientos de gaviotas toman el campo de juego en pleno partido

Un hecho insólito marcó el empate entre Melbourne Victory y Newcastle Jets en la A-League. 

Martin Suarez Vargas

18/04/2026 9:58

Momento cuando las gaviotas invaden el campo de juego. Foto: captura video de la transmisión oficial del partido.
Australia.

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Una escena fuera de lo común se vivió este fin de semana en el fútbol australiano. Durante los minutos finales del partido entre Melbourne Victory y Newcastle Jets, disputado en el AAMI Park, una bandada de gaviotas invadió el campo de juego y se posó sobre una de las bandas, generando sorpresa tanto en jugadores como en los espectadores.

A pesar de lo inusual del momento, el árbitro Alexander King decidió no interrumpir el encuentro y permitió que el juego continuara con total normalidad. Incluso, el equipo visitante ejecutó un tiro libre en el sector ocupado por las aves, mientras la pelota circulaba en medio de los aleteos, en una imagen que rápidamente se volvió viral.

Los futbolistas tampoco reaccionaron ante la presencia de los animales. Ni los defensores en la barrera ni el arquero del Melbourne Victory mostraron intención de detener la acción, lo que aumentó lo surrealista de la situación. Desde la transmisión, los comentaristas no ocultaron su asombro y bromearon con la participación de las gaviotas en el partido.

El encuentro finalizó con un empate 2-2. Eli Adams adelantó a Newcastle Jets, mientras que Charles Nduka dio vuelta el marcador con un doblete para el Victory. En el tramo final, Adams volvió a aparecer para sellar la igualdad.

Con este resultado, Newcastle Jets se mantiene en la cima de la tabla y asegura su presencia en las semifinales del torneo. El peculiar episodio quedó como una de las imágenes más llamativas del fin de semana, recordando que en el fútbol siempre hay lugar para lo inesperado.

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