Presidente es nombrado miembro honorario de la Fuerza Aérea Boliviana en Tarija

En el marco de los actos conmemorativos por los 209 años de la Batalla de La Tablada, el presidente Rodrigo Paz fue nombrado miembro honorario de la Fuerza Aérea Boliviana, en una ceremonia realizada en la ciudad de Tarija.

La distinción se dio tras un sobrevuelo efectuado en una aeronave militar, experiencia que el mandatario calificó como significativa, tanto a nivel personal como en su rol de Capitán General de las Fuerzas Armadas.

“Es un honor para mí ser su Capitán General, es un honor para mí ser Presidente de Bolivia”, expresó durante su intervención, agradeciendo el gesto de la institución aérea.

El reconocimiento resalta el vínculo entre el mando civil y las Fuerzas Armadas, en un contexto donde el mandatario destacó la importancia de mantener a las instituciones militares conectadas con el pueblo.

Durante su discurso, el jefe de Estado también valoró el rol histórico de las Fuerzas Armadas en la construcción del país, subrayando que estas surgieron incluso antes de la fundación de Bolivia y han sido un pilar en los momentos clave de la historia nacional.

Asimismo, destacó que la unidad es un elemento fundamental para el desarrollo del país, señalando que las Fuerzas Armadas cumplen un papel central en ese objetivo.

El acto formó parte de una agenda de actividades cívicas y protocolares desarrolladas en Tarija, donde se recordó una de las fechas más importantes para la región, con la participación de autoridades y población local.

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