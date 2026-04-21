Nickole Vargas quedó eliminada tras un emotivo Duelo de Voces con Sarahni

La gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces cerró con una de las presentaciones más emotivas de la temporada.

Nickole Vargas y Sarahni Paniagua compartieron escenario para interpretar “Creo en ti” de Natalia Jiménez en versión balada pop.

La actuación dejó impactados a los jueces y al público, que terminó de pie tras escuchar la mezcla de ambas voces.

Tito Larenti destacó la complejidad de la canción y el gran nivel que mostraron ambas concursantes.

“Cuando se plantea bien lo que tienes que hacer, proyectas de una manera tan linda Nickole, y Sarahni, para mí es digno de aplaudir lo que hicieron ambas”, señaló.

Para Marco Veizaga, la combinación de voces fue uno de los momentos más especiales de la noche.

“Esa mezcla fue maravillosa, lo que vivimos aquí, qué lindo. Es un poco duro, pero esto tiene que seguir”, expresó.

Diego Ríos aseguró que la última presentación reflejó el verdadero espíritu del programa.

“Fue el verdadero Duelo de Voces, la dulzura de Sarahni y la fuerza de Nickole fue espectacular”, indicó.

Finalmente, Alenir Echeverría destacó el talento de ambas y dejó un mensaje especial para quien abandonara la competencia.

“Tienen talento espectacular. La que se vaya, estudie y prepárese, no deje su sueño, peleé, que sea un impulso”, afirmó.

Después de una larga deliberación, el jurado tomó una decisión dividida y fue Marco Veizaga quien anunció el veredicto final.

“La persona que abandona la competencia es Nickole Vargas”, dijo.

Tras conocer la decisión, Alenir invitó a Nickole a continuar preparándose junto a ella, gesto que la participante agradeció entre lágrimas.

“Me siento bendecida, Dios permite que cada cosa pase, Bolivia está llena de talento”, expresó Nickole en su despedida.

Este martes comenzará una nueva semana de competencia y los participantes volverán a enfrentarse en busca de seguir en carrera.

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