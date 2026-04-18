Padres de Brandon Lee claman justicia a un año de su asesinato y denuncian retrasos en la investigación

A casi un año del asesinato del joven Brandon Lee, sus padres, Marina Alanoca y Wilfredo Choque, continúan exigiendo justicia y denunciando irregularidades en el proceso judicial.

La familia asegura que la investigación avanza con lentitud y que hasta la fecha no existe una sentencia contra los responsables.

Denuncian demora judicial

“Hasta el momento no encontramos justicia… necesitamos una sentencia condenatoria para los responsables”, expresó el padre del joven.

Por su parte, la madre cuestionó la falta de resultados y pidió la intervención de autoridades superiores.

“No hay sentencia… pido que revisen a la fiscalía y al juzgado”, manifestó.

Liberación de implicados

La familia denunció que de los cinco presuntos involucrados, varios han sido liberados o cuentan con medidas sustitutivas, lo que genera temor e indignación.

Actualmente, solo dos de los implicados permanecen detenidos, mientras otros continúan en libertad.

“Se les ha ido liberando… no sabemos con qué pruebas han salido”, señaló la madre.

Investigación cuestionada

Los padres consideran que el proceso ha sido entorpecido y que existen posibles favorecimientos hacia los acusados.

“Las investigaciones se han ido tapando… no se está esclareciendo el caso”, denunciaron.

Temor y amenazas

La madre también reveló que ha recibido llamadas sospechosas, lo que incrementa su temor por su seguridad.

“Me llaman y cortan… estoy atemorizada”, afirmó.

Pedido de celeridad

La familia exige a las autoridades acelerar el proceso y garantizar que se identifique y sancione a todos los responsables.

“Pedimos celeridad… que se haga justicia de una vez”, sostuvo el padre.

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