TEMAS DE HOY:
El Alto UPEA Atraco motoladrones

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Sarahni brilló en la gala de eliminación y recibió elogios de todo el jurado

La participante abrió la noche de eliminación con una versión blues de “Si una vez”, de Selena, y recibió elogios de todos los jueces por su evolución y presencia escénica.

Silvia Sanchez

20/04/2026 21:37

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con fuerza gracias a la presentación de Sarahni Paniagua, quien abrió la gala jugándose su permanencia en la competencia.

La cantante, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo, eligió interpretar “Si una vez” de Selena, pero con una versión en blues que sorprendió al jurado.

Aunque recibió algunas observaciones para seguir mejorando, los cuatro jueces coincidieron en destacar que fue una de sus mejores actuaciones desde que comenzó el programa.

Diego Ríos fue el primero en pronunciarse y destacó el trabajo del equipo.

“Es un equipazo el de ustedes, y se dan cuenta que una canción en diferentes versiones se puede hacer bien. Aplausos chicos, me gustó esta noche”, comentó.

Luego, Alenir Echeverría aseguró que fue la mejor presentación de Sarahni hasta ahora.

“Juanpi y Lilibeth, felicidades. Me gustó esta versión y Sarahni, yo creo que esta ha sido de todas tu mejor presentación, el mejor show que has dado”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la sensualidad, elegancia y seguridad vocal de la participante.

“La verdad que estuvo sensual y elegante, me gustó vocalmente, demuestras que tienes cancha”, señaló.

Finalmente, Marco Veizaga indicó que este tipo de actuaciones entusiasman al jurado y destacó la presencia escénica de Sarahni.

“Me encanta cuando Sarahni se apodera del escenario, estás rebosante de eso que muchos artistas quisieran tener”, expresó.

Al finalizar la presentación, la coach Lilibeth agradeció las devoluciones del jurado y destacó el trabajo realizado junto a su equipo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD