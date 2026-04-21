Sarahni brilló en la gala de eliminación y recibió elogios de todo el jurado

La noche de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con fuerza gracias a la presentación de Sarahni Paniagua, quien abrió la gala jugándose su permanencia en la competencia.

La cantante, integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo, eligió interpretar “Si una vez” de Selena, pero con una versión en blues que sorprendió al jurado.

Aunque recibió algunas observaciones para seguir mejorando, los cuatro jueces coincidieron en destacar que fue una de sus mejores actuaciones desde que comenzó el programa.

Diego Ríos fue el primero en pronunciarse y destacó el trabajo del equipo.

“Es un equipazo el de ustedes, y se dan cuenta que una canción en diferentes versiones se puede hacer bien. Aplausos chicos, me gustó esta noche”, comentó.

Luego, Alenir Echeverría aseguró que fue la mejor presentación de Sarahni hasta ahora.

“Juanpi y Lilibeth, felicidades. Me gustó esta versión y Sarahni, yo creo que esta ha sido de todas tu mejor presentación, el mejor show que has dado”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la sensualidad, elegancia y seguridad vocal de la participante.

“La verdad que estuvo sensual y elegante, me gustó vocalmente, demuestras que tienes cancha”, señaló.

Finalmente, Marco Veizaga indicó que este tipo de actuaciones entusiasman al jurado y destacó la presencia escénica de Sarahni.

“Me encanta cuando Sarahni se apodera del escenario, estás rebosante de eso que muchos artistas quisieran tener”, expresó.

Al finalizar la presentación, la coach Lilibeth agradeció las devoluciones del jurado y destacó el trabajo realizado junto a su equipo.

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