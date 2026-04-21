“Tienes todo para continuar”: Nickole recibió apoyo del jurado pese a sus errores

La segunda participante en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Nickole Vargas, quien volvió a enfrentarse a una gala de eliminación por tercera vez.

La cantante, integrante del equipo de Carlos Pérez y Vanessa Añez, eligió interpretar “Mañana” de Myriam Hernández, en una versión de balada rock con mariachi.

Aunque el jurado destacó su entrega y actitud, también coincidió en que hubo problemas de afinación y respiración durante parte de la presentación.

Alenir Echeverría fue una de las más directas al momento de evaluar.

“Considero que este es uno de los mejores temas que tiene Myriam. Todos los principios estuvieron desafinados, no hubo una buena respiración. Esta canción sublime, el único problema fue en la entrada”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti destacó que, pese a los errores, vio en Nickole muchas ganas de superarse.

“Noto muchas ganas de superación, se nota. Esta noche hubo errores, pero se puede corregir”, afirmó.

Marco Veizaga también reconoció las dificultades vocales, aunque le dejó un mensaje de aliento.

“Hubo muchas desafinaciones, pero tienes todo para continuar”, expresó.

Finalmente, Diego Ríos resaltó el camino que recorrió la participante dentro del programa.

“Felicidades por todo lo que has logrado hasta ahora. La voz la tienes y tienes un gran carisma y ganas de seguir adelante”, indicó.

Al escuchar las devoluciones, Nickole no pudo contener las lágrimas y agradeció emocionada las palabras del jurado.

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