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La gran batalla

Tres nuevas voces arrancan la competencia esta noche en Duelo de Voces

Luego de una intensa gala de eliminación, tres nuevas voces subirán al escenario este martes para dar inicio a una nueva etapa de competencia en La Gran Batalla.

Silvia Sanchez

21/04/2026 20:15

Tres nuevas voces arrancan la competencia esta noche en Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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Después de una emotiva gala de eliminación, este martes comienza una nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

La noche del lunes estuvo marcada por la salida de Nickole Vargas, quien no logró defender su permanencia frente a Sarahni Paniagua y abandonó el programa en medio de muestras de cariño y emoción.

Ahora, la competencia continúa con tres nuevas voces que buscarán conquistar al público y demostrar todo su talento sobre el escenario.

Esta noche se presentarán:

  • Luis Urgel
  • Jonatan Peñaranda
  • Anyela Rengifo

Los tres participantes prometen sorprender con versiones inéditas de reconocidas canciones y brindar un show cargado de emoción.

El programa se transmite por la señal de Red Uno.

Además, los seguidores también pueden conocer todo lo que ocurre antes y después del programa en vivo a través del streaming oficial de La Gran Batalla en YouTube.

Mira la programación en Red Uno Play

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