Tres nuevas voces arrancan la competencia esta noche en Duelo de Voces

Luego de una intensa gala de eliminación, tres nuevas voces subirán al escenario este martes para dar inicio a una nueva etapa de competencia en La Gran Batalla.
21/04/2026 20:15
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Después de una emotiva gala de eliminación, este martes comienza una nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces.
La noche del lunes estuvo marcada por la salida de Nickole Vargas, quien no logró defender su permanencia frente a Sarahni Paniagua y abandonó el programa en medio de muestras de cariño y emoción.
Ahora, la competencia continúa con tres nuevas voces que buscarán conquistar al público y demostrar todo su talento sobre el escenario.
Esta noche se presentarán:
Los tres participantes prometen sorprender con versiones inéditas de reconocidas canciones y brindar un show cargado de emoción.
El programa se transmite por la señal de Red Uno.
Además, los seguidores también pueden conocer todo lo que ocurre antes y después del programa en vivo a través del streaming oficial de La Gran Batalla en YouTube.
Mira la programación en Red Uno Play
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