Proponen nuevo Código Tributario para modernizar el sistema en Bolivia

El abogado Henry Pérez Oxa anunció la presentación de un proyecto de nuevo Código Tributario en Bolivia, una iniciativa que será puesta a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional este 27 de abril de 2026.

La propuesta, impulsada desde la firma Tributarismo Cuántico SRL, es el resultado de más de tres años de trabajo y busca modernizar el sistema tributario vigente, al que el jurista calificó como “obsoleto” y generador de inseguridad jurídica tanto para el contribuyente como para el Estado.

“El principal beneficio que queremos traer es seguridad jurídica para ambas partes, algo que ha faltado durante muchos años”, afirmó Pérez Oxa en entrevista.

Según explicó, el diagnóstico del sistema actual evidencia problemas estructurales como arbitrariedad, desigualdad y constantes cambios en las reglas del juego.

“Se ha generado una relación desigual, donde el contribuyente muchas veces queda en desventaja frente a la administración tributaria”, sostuvo.

El abogado también cuestionó las múltiples modificaciones que ha sufrido la normativa vigente desde su implementación en 2003, señalando que lejos de mejorar el sistema, han incrementado la incertidumbre.

Entre los principales objetivos del nuevo código se encuentra establecer reglas claras, equilibrar la relación entre el Estado y los contribuyentes, y consolidar en una sola norma los procedimientos actualmente dispersos en distintas leyes.

Asimismo, destacó que la propuesta no representará un costo para el Estado, ya que fue desarrollada de manera independiente.

“Más bien, podría contribuir a mejorar la recaudación al generar mayor confianza en el sistema”, afirmó.

El proyecto ya fue socializado con legisladores, quienes solicitaron su presentación formal con estructura legislativa completa, incluyendo exposición de motivos y articulado.

Con su ingreso a la Asamblea, la propuesta abre el debate sobre la necesidad de una reforma tributaria integral en Bolivia, en un contexto donde distintos sectores cuestionan la eficiencia y transparencia del sistema actual.

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