El Alto: Roban quintales de azúcar a adulta mayor de 81 años

Un nuevo caso de inseguridad se registró en la avenida Panorámica, donde una adulta mayor de 81 años fue víctima de robo en su pequeña tienda.

Según el reporte, al menos cuatro antisociales, dos mujeres y dos varones, ingresaron al local durante la madrugada tras forzar las chapas de la puerta.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes ejecutan el robo.

Mercadería sustraída

Los sujetos se llevaron dos quintales de azúcar, que habían sido adquiridos recientemente por la víctima para su actividad diaria.

La mujer se dedica a la venta de frescos hervidos, por lo que la pérdida representa un duro golpe a su economía.

Sospechas

La afectada presume que los delincuentes podrían haber tenido conocimiento previo de la mercadería, ya que el azúcar fue descargado días antes en el lugar.

El producto fue cargado en un vehículo, tras lo cual los antisociales se dieron a la fuga sin ser detenidos. El hecho genera preocupación entre vecinos del sector, quienes alertan sobre el incremento de robos y piden mayor seguridad en la zona.

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