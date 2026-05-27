Futecra denuncia especulación y pide desbloqueo de carreteras

El dirigente de Futecra, Alfredo Machaca, informó que el sector continúa en estado de emergencia debido a la crisis generada por los bloqueos de carreteras en La Paz y El Alto. Aunque se acordó un cuarto intermedio, Machaca denunció que algunas empresas privadas aprovecharon la coyuntura para especular con los precios de los productos cárnicos, afectando directamente a los consumidores.

Se incrementan los precios

Según explicó, el precio del kilo de pollo alcanzó los 35 bolivianos, mientras que la carne de res llegó a 70 bolivianos al gancho, y en algunos casos la especulación hizo que los precios se elevaran hasta 120 o 140 bolivianos, lo que atenta contra el bolsillo del ama de casa.

Cuarto intermedio

Machaca indicó que, tras el acuerdo de cuarto intermedio, el matadero Los Andes comenzó a faenar con regularidad limitada y que el precio del kilo de carne al gancho ahora se mantiene entre 50 y 60 bolivianos, mientras que el precio de venta al detalle debería oscilar entre 80 y 90 bolivianos.

Bloqueos perjudican al sector

El dirigente advirtió que, mientras persistan los bloqueos, la escasez de carne se mantendrá y los precios seguirán altos. Por ello, hizo un llamado a quienes buscan enriquecerse a costa de la crisis para que cesen esas prácticas y prioricen la solidaridad entre alteños y paceños.

Machaca enfatizó la importancia del diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales para solucionar la crisis de manera pacífica. Señaló que Futecra no participará en vuelos de ayuda humanitaria hasta que se levanten los bloqueos, ya que el transporte hacia ferias y mercados debe realizarse de manera regular para evitar competencia desleal y garantizar precios justos para la población.

“La solución inmediata es desbloquear las carreteras. Solo así podremos comercializar la carne a un precio razonable y evitar la especulación que perjudica tanto a los trabajadores como a los consumidores”, concluyó el dirigente.

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