Cap. Christian Rodríguez enfrentará un proceso disciplinario por el Caso Maletas

El Comando Nacional de la Policía ha formalizado una investigación disciplinaria contra el capitán Christian Rodríguez, tras los indicios de irregularidades detectados en el denominado ‘caso maletas’. El comandante General de la institución, Gral. Mirko Sokol, señaló que esta medida es parte de una estrategia de los últimos cinco meses destinada a limpiar la fuerza de servidores públicos que han traicionado su misión constitucional.

Al respecto, el General Sokol fue enfático al señalar que el oficial investigado representa prácticas que la actual gestión busca extinguir de forma definitiva. "Preocupa mucho porque son los resabios del sistema anterior donde algunos malos servidores públicos policiales brindaban cooperación y protección a organizaciones criminales, sobre todo a las organizaciones del narcotráfico", sentenció la autoridad.

Elementos probatorios y sanción

La base del proceso administrativo descansa en informes de inteligencia elaborados conjuntamente por la dirección de la FELCN y el mando superior, los cuales señalan la responsabilidad de Rodríguez en el caso. Sokol aseguró que el objetivo final es la separación del cargo, advirtiendo que "si se encuentran los suficientes elementos de convicción en el proceso disciplinario, seguramente van a ser dados de baja de la institución".

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