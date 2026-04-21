¿Paraguas o abrigo? Así estará el clima en las ciudades principales del país para mañana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido el reporte oficial sobre las condiciones atmosféricas para las ciudades capitales este martes. La jornada se caracterizará por una marcada nubosidad y la presencia de lluvias en diversas regiones del país.

En el occidente boliviano, las ciudades de La Paz y El Alto enfrentarán una mañana nublada con temperaturas mínimas de 5°C y 4°C respectivamente. Sin embargo, se prevé que durante la tarde se registren tormentas eléctricas que podrían afectar la normal circulación vehicular.

Comportamiento en el Altiplano y los Valles

Oruro y Potosí registrarán las temperaturas más bajas de la región, con mínimas que descenderán hasta los 3°C y 2°C durante las primeras horas. Ambas capitales esperan una tarde inestable con chubascos aislados, manteniendo un ambiente frío que se prolongará hasta la noche.

Por su parte, los valles de Cochabamba y Sucre experimentarán un clima templado con temperaturas máximas que alcanzarán los 26°C y 22°C. A pesar del ascenso térmico diurno, el reporte indica que las tormentas eléctricas serán las protagonistas en horas de la tarde.

Situación en el Sur y el Oriente

Tarija presenta un pronóstico de cielo cubierto durante todo el día, con una temperatura máxima estimada en los 25°C. Las precipitaciones serán constantes desde la tarde hasta la noche, lo que obligará a los ciudadanos a tomar recaudos adicionales.

En la región oriental, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad mantendrán un ambiente caluroso con máximas que rondarán los 29°C y 33°C. No obstante, el Senamhi advierte sobre tormentas eléctricas severas que se manifestarán principalmente durante el cierre de la jornada.

El panorama en la Amazonía boliviana

La ciudad de Cobija registrará las temperaturas más elevadas del territorio nacional, alcanzando una máxima sofocante de 33°C. La humedad será un factor determinante, acompañada de lluvias persistentes que se mantendrán de forma intermitente durante todo el martes.

Finalmente, el reporte meteorológico sugiere que la inestabilidad es generalizada en gran parte del eje troncal y el norte del país. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para prevenir cualquier contingencia derivada del clima.

Imagen: Facebook Senamhi.

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