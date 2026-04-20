Hallan cuerpo de mujer en yute en La Portada y aún no fue identificada

La víctima tenía entre 30 y 35 años y murió por un traumatismo craneoencefálico, según la autopsia.
20/04/2026 19:28
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El cuerpo de una mujer fue encontrado en pasados días dentro de una bolsa de yute en la zona de La Portada, en la ciudad de La Paz. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, mientras la Policía continúa con las investigaciones.
Resultados de la autopsia
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Ricardo Terrazas, informó que la autopsia médico legal determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico órbito facial.
“Se trata de una persona de aproximadamente 1,58 de estatura y una edad entre 30 y 35 años”, señaló la autoridad.
Características de la víctima
De acuerdo al informe forense, la mujer presentaba algunas características particulares:
Además, se realizaron necrodactilias que son analizadas por instancias especializadas para lograr su identificación.
Investigación en curso
La Policía indicó que el lugar donde fue encontrado el cuerpo es una zona escarpada sin cámaras de vigilancia, lo que dificulta identificar a los responsables. No obstante, se realiza la verificación en áreas cercanas para ubicar posibles registros.
Llamado a la población
Las autoridades pidieron a la ciudadanía que, en caso de tener información o contar con familiares desaparecidas con estas características, se aproximen a oficinas de la Felcv o se comuniquen a la línea gratuita 800140348.
Búsqueda de identidad
El caso continúa en investigación mientras se busca identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho, que ha generado preocupación en la población paceña.
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