Hallan cuerpo de mujer en yute en La Portada y aún no fue identificada

El cuerpo de una mujer fue encontrado en pasados días dentro de una bolsa de yute en la zona de La Portada, en la ciudad de La Paz. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, mientras la Policía continúa con las investigaciones.

Resultados de la autopsia

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Ricardo Terrazas, informó que la autopsia médico legal determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico órbito facial.

“Se trata de una persona de aproximadamente 1,58 de estatura y una edad entre 30 y 35 años”, señaló la autoridad.

Características de la víctima

De acuerdo al informe forense, la mujer presentaba algunas características particulares:

Falta de un diente en el maxilar superior frontal

Una manilla de color rojo con negro en la mano izquierda

Un anillo de color plateado

Además, se realizaron necrodactilias que son analizadas por instancias especializadas para lograr su identificación.

Investigación en curso

La Policía indicó que el lugar donde fue encontrado el cuerpo es una zona escarpada sin cámaras de vigilancia, lo que dificulta identificar a los responsables. No obstante, se realiza la verificación en áreas cercanas para ubicar posibles registros.

Llamado a la población

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que, en caso de tener información o contar con familiares desaparecidas con estas características, se aproximen a oficinas de la Felcv o se comuniquen a la línea gratuita 800140348.

Búsqueda de identidad

El caso continúa en investigación mientras se busca identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho, que ha generado preocupación en la población paceña.

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