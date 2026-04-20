Jesús Egüez promete un gabinete técnico y un Beni productivo

El gobernador electo del Beni, Jesús Egüez, agradeció el respaldo ciudadano tras su victoria y aseguró que su gestión estará enfocada en consolidar un modelo productivo para el departamento, con base técnica y planificación estructurada.

“Queremos agradecer al pueblo beniano por haber confiado en el plan que propusimos para el departamento del Beni”, expresó Egüez, al destacar que su propuesta apunta a un “Beni productivo”, pese a las dificultades estructurales que enfrenta la región.

El futuro gobernador reconoció que el camino será complejo, pero afirmó que su equipo está convencido de que, desde un enfoque técnico, podrán implementar progresivamente su plan. En ese sentido, adelantó que el proceso de transición será clave para conocer el estado real de la institución que recibirá y definir las acciones inmediatas.

“Vamos a trabajar en el proceso de transición que nos va a permitir tener un conocimiento real de cómo vamos a recibir la institución”, sostuvo.

Egüez también remarcó que su administración estará conformada por un gabinete “serio, responsable y meritocrático”, orientado a responder técnicamente a la ejecución de planes, programas y del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), en línea con la propuesta aprobada en primera y ratificada en segunda vuelta electoral.

“Tenemos que trabajar en readecuar las normas para que este departamento pueda desarrollar esa agricultura que nosotros hemos propuesto: pasar de 100 mil hectáreas a medio millón en cinco años”, afirmó.

Finalmente, insistió en que su equipo de gobierno deberá ser altamente técnico para brindar respuestas inmediatas a las demandas de la población beniana y encarar los desafíos estructurales del departamento.

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