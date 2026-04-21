Robo en ladrillera en El Alto: delincuentes se llevan garrafas, dinero y joyas

Un grupo de cuatro delincuentes perpetró un robo en una tienda ladrillera ubicada en la avenida Litoral, en la ciudad de La Paz, llevándose garrafas, dinero, joyas y electrodomésticos.

Modus operandi

Según el reporte, los sujetos llegaron al lugar a bordo de un taxi color blanco y aprovecharon la noche para ingresar al inmueble.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los antisociales entran y salen del lugar con los objetos sustraídos.

Objetos robados

La propietaria denunció que los delincuentes se llevaron:

Dos garrafas

Una licuadora

Un juego de ollas

Joyas valuadas en aproximadamente Bs 5.000

Dinero en efectivo

Sospechas

La víctima presume que podría tratarse de personas conocidas, ya que la puerta no presentaba signos de violencia.

“Alguien conocido… porque no está forzada la puerta”, indicó.

El robo fue interrumpido cuando los ladridos de los perros alertaron a los propietarios, lo que obligó a los delincuentes a huir del lugar.

Vecinos en emergencia

Ante este y otros hechos delictivos en la zona, los vecinos de la avenida Litoral se declararon en emergencia, anunciando que reforzarán la seguridad de manera conjunta.

“Tenemos que organizarnos entre vecinos para estar más alertas”, señalaron.

Los habitantes del sector expresaron su preocupación por el incremento de robos y pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos hechos delictivos.

Mira la programación en Red Uno Play