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Chuquisaca concluye el cómputo y oficializa a Luis Ayllón como gobernador

El cómputo oficial al 100% confirmó el triunfo del candidato de Alianza Gente Nueva, quien se impuso con más del 53% de los votos.

Silvia Sanchez

21/04/2026 8:36

Chuquisaca cierra el cómputo y confirma la victoria de Luis Ayllón. Foto ABI.
Chuquisaca, Bolivia

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La madrugada de este martes, Chuquisaca concluyó el cómputo oficial de la segunda vuelta subnacional y confirmó el triunfo de Luis Ayllón.

El candidato de Alianza Gente Nueva obtuvo 141.229 votos, equivalentes al 53,12% de la preferencia electoral, superando a Franz García, quien alcanzó 123.771 votos, es decir, el 46,88%.

Además, el reporte oficial reflejó un 9,38% de votos nulos y un 1,29% de votos blancos, con el 100% de las actas computadas en el departamento.

Con este resultado, Ayllón se convierte oficialmente en el nuevo gobernador de Chuquisaca tras imponerse por más de 16.000 votos de diferencia.

El lunes también concluyeron los cómputos en Oruro y Tarija. En Oruro fue ratificado Édgar Sánchez, mientras que en Tarija se consolidó la victoria de María René Soruco.

Ahora solo restan los resultados oficiales de Santa Cruz y Beni, aunque los datos preliminares ya perfilan como ganadores a Juan Pablo Velasco y Jesús Egüez.

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