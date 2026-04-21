¿Sube el salario? Diputado advierte: “Debe haber equilibrio entre trabajadores y empleadores”

El planteamiento de un incremento salarial del 20% en Bolivia ha reactivado el debate sobre su viabilidad en el actual contexto económico. La propuesta, impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), ha generado rechazo en sectores empresariales y gremiales, que alertan sobre posibles efectos negativos como la pérdida de empleos y el debilitamiento de unidades productivas.

El diputado Alejandro Medinaceli señaló que este pedido forma parte de un pliego petitorio amplio que supera los 150 puntos, donde el incremento salarial es uno de los aspectos más relevantes.

Asimismo, recordó que el Gobierno ya habría aplicado un incremento del 25% a inicios de año, lo que —según indicó— no estaría siendo considerado por la dirigencia obrera.

“Hoy, para el empresario, cumplir con un nuevo incremento resulta oneroso. Se debe buscar un equilibrio entre trabajadores y empleadores”, afirmó.

El legislador también cuestionó la representatividad del planteamiento, señalando que no todos los sectores se verían beneficiados. En ese sentido, advirtió que cerca del 85% de la economía boliviana se mueve en la informalidad, lo que limitaría el alcance real de la medida.

“¿A quién beneficia realmente este incremento, cuando la mayoría de la población es cuentapropista o trabaja en la informalidad?”, cuestionó.

Además, sostuvo que un aumento de esta magnitud podría impactar negativamente en sectores productivos y generar efectos colaterales en la economía nacional, incluyendo presiones inflacionarias.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de instalar mesas de diálogo que incluyan al Gobierno, empresarios y trabajadores, con el objetivo de encontrar soluciones consensuadas.

“Sin empresarios no hay empleo y sin trabajadores no hay producción. Este debe ser un esfuerzo conjunto”, enfatizó.

Desde el Ejecutivo, se informó que el pliego petitorio ya fue respondido y se espera la evaluación de la COB para avanzar en posibles negociaciones. No se descarta la instalación de mesas técnicas para analizar alternativas que permitan mejorar los ingresos sin comprometer la estabilidad económica.

El debate continúa abierto en un contexto marcado por la necesidad de equilibrar la mejora salarial con la sostenibilidad económica del país.

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