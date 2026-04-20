Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 20 de abril en Bolivia

Al cierre de la primera jornada de la semana, el mercado informal de divisas en Bolivia muestra una ligera desescalada en comparación con los niveles registrados durante la mañana, mientras que el ente emisor no reporta variaciones en su tabla de indicadores.

Comportamiento del mercado paralelo

De acuerdo con el monitoreo de los principales portales de referencia, la divisa cerró la tarde con los siguientes valores:

DolarBoliviaHoy.com: Finalizó la jornada en Bs 9,47 para la compra y Bs 9,45 para la venta. El portal mostró una tendencia volátil, ya que a primera hora se situaba en Bs 9,47/9,48 y llegó a subir hasta los Bs 9,51/9,50 durante el mediodía antes de retroceder al final de la tarde.

DolarBoliviaHoy.com

BolivianBlue.net: Reportó un cierre de Bs 9,46 para la compra y Bs 9,44 para la venta. Este sitio, que actualiza datos cada 15 minutos, inició el día en Bs 9,52 y registró una fluctuación inusual a mediodía, marcando una compra de Bs 6,00 antes de estabilizarse en su cifra de cierre.

BolivianBlue.net

Cotización oficial del Banco Central de Bolivia (BCB)

En contraste con la agitación del mercado informal, el Banco Central de Bolivia mantiene la estabilidad absoluta en sus indicadores. Por segunda jornada consecutiva, los valores oficiales permanecen sin cambios:

Compra oficial: Se sitúa en Bs 9,43 (Sin variación respecto al domingo).

Venta oficial: Se ubica en Bs 9,63 (Sin variación respecto al domingo).

BCB

Al cierre de este lunes, se observa que la brecha entre el mercado oficial de compra y el paralelo se ha reducido ligeramente debido a la corrección a la baja registrada en los portales digitales tras el pico del mediodía.

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