Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 14 de abril en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia vivió una jornada de movimientos constantes este martes. El dólar paralelo consolidó una tendencia alcista hacia el final de la tarde, marcando una brecha persistente respecto a las cifras emitidas por el ente regulador.

Comportamiento en el mercado paralelo

De acuerdo con el portal Dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense finalizó la tarde situándose en Bs 9,37 para la compra y Bs 9,36 para la venta. Este incremento se gestó de forma gradual: tras iniciar la jornada a las seis de la mañana en Bs 9,33 (compra) y Bs 9,30 (venta), y pasar por un mediodía de Bs 9,32 y Bs 9,31 respectivamente, la presión al alza se impuso al cierre.

Portal Dolarboliviahoy.com.

En una línea similar, el sitio Bolivianblue.net registró el cierre de jornada en Bs 9,37 para la compra y Bs 9,35 para la venta. Al igual que otros monitores, este portal mostró ajustes constantes desde la madrugada, cuando la compra se situaba en Bs 9,34 y la venta en Bs 9,31.

El sitio Bolivianblue.net.

Reporte del Banco Central de Bolivia

En contraste con el dinamismo del mercado informal, los datos oficiales proporcionados por el Banco Central de Bolivia (BCB) para hoy mostraron una reducción en sus indicadores. La compra oficial se situó en Bs 9,16, mientras que la venta oficial se estableció en Bs 9,35.

Reporte del BCB.

Estas cifras representan un descenso comparativo con el lunes, día en que la compra oficial estaba en Bs 9,26 y la venta oficial alcanzaba los Bs 9,45. A pesar de este ajuste a la baja por parte del ente emisor, el precio de venta oficial se mantiene prácticamente a la par del cierre en el mercado paralelo.

La fluctuación en los portales digitales sigue siendo un punto de referencia crítico para el comercio, reflejando una volatilidad que marcó el ritmo financiero de este martes en el país.

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