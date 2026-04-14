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¿Cuánto cuesta la carne hoy en El Alto? Estos son los precios actuales

La carne llega con normalidad desde el oriente, garantizando el abastecimiento en la ciudad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 10:02

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
El Alto

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En un recorrido realizado por frigoríficos de la ciudad de El Alto, se evidenció que el precio de la carne se mantiene estable, pese a las variaciones registradas en semanas anteriores.

En la calle 4, uno de los principales puntos de comercialización, los comerciantes informaron que la carne beniana se vende actualmente entre Bs 43 y Bs 44 el kilo en gancho, sin cambios significativos respecto a la semana pasada.

“Se mantiene en el mismo precio, oscila entre 43 y 44 dependiendo de la calidad”, explicó uno de los vendedores.

Por su parte, la carne en Santa Cruz alcanza los 45 bolivianos el kilo en gancho, con variaciones mínimas de uno a dos bolivianos según la oferta y la calidad del producto.

Los comerciantes señalaron que durante la Semana Santa se registró una leve baja en los precios debido a factores como el clima y la disminución de la demanda, aunque posteriormente los costos volvieron a estabilizarse.

En cuanto al abastecimiento, indicaron que la llegada de carne desde el oriente del país es normal, lo que garantiza la oferta en los diferentes centros de venta.

Sin embargo, se reporta una ligera disminución en la venta al detalle, atribuida a la situación económica de los consumidores.

“Ha reducido un poco la venta, varias personas dicen que no hay mucho movimiento en sus hogares”, señalaron.

Pese a ello, el suministro se mantiene regular, permitiendo a la población acceder al producto sin mayores dificultades en los principales mercados de la ciudad.

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