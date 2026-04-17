En una jornada marcada por la volatilidad y la demanda persistente, el precio del dólar en Bolivia cerró la semana con un incremento significativo. Al finalizar la tarde de este viernes, las cotizaciones en los mercados paralelos y el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) mostraron cifras superiores a las registradas al inicio del día.

Mercado paralelo: Tendencia ascendente desde el amanecer

Los portales de monitoreo del mercado informal reportaron un movimiento alcista escalonado a lo largo de las últimas 12 horas:

Dolarboliviahoy.com: La divisa inició el día a las 6:00 a.m. con una compra de Bs 9,40 y venta de Bs 9,36. Al mediodía subió a Bs 9,41 (compra) y Bs 9,40 (venta). Al cierre de la tarde, el precio se situó en Bs 9,46 para la compra y Bs 9,47 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Este portal registró la cotización más alta de la jornada. Tras haber iniciado la mañana en Bs 9,40 (compra), cerró este viernes situando el dólar en Bs 9,49 para la compra y Bs 9,48 para la venta, acercándose a la barrera de los 9,50 bolivianos.

Bolivianblue.net

Datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB)

El ente emisor también actualizó sus indicadores, mostrando un incremento considerable respecto a la jornada anterior:

Compra oficial: Se sitúa en Bs 9,43 , lo que representa un aumento frente a los Bs 9,18 registrados ayer jueves.

Venta oficial: Se ubica en Bs 9,63, subiendo desde los Bs 9,37 que marcaba el reporte previo.

Reporte del BCB.

Este ajuste de más de 20 centavos en un solo día en el mercado oficial genera expectativa en el sector importador y comercial, que observa cómo el costo de la divisa continúa presionando la economía nacional al cierre de la semana.

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