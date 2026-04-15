Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 15 de abril en Bolivia

La jornada cambiaria de este miércoles cerró con una tendencia al alza en el mercado paralelo, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó sus cifras oficiales. Según los principales portales de monitoreo, la divisa estadounidense mostró una fluctuación constante, consolidándose por encima de los Bs 9,30.

Comportamiento en el mercado paralelo

El dólar informal inició la jornada con niveles más bajos que fueron escalando conforme avanzaban las horas, según el reporte de los portales de referencia:

Dolarboliviahoy.com: La divisa cerró la tarde en Bs 9,39 tanto para la compra como para la venta. Este valor representa un incremento respecto a las 6:00 a.m., cuando se cotizaba en Bs 9,37 para la compra y Bs 9,33 para la venta.

Portal Dolarboliviahoy.com.

Bolivianblue.net: Este portal registró el cierre de jornada en Bs 9,40 para la compra y Bs 9,39 para la venta. A primera hora de la mañana, la cotización en este sitio era de Bs 9,37 para la compra y Bs 9,34 para la venta, habiendo alcanzado un pico de Bs 9,41 al mediodía.

El sitio Bolivianblue.net.

Cotización Oficial del BCB

En contraste con el movimiento del mercado paralelo, los datos oficiales proporcionados por el Banco Central de Bolivia (BCB) para este miércoles mostraron un ligero descenso respecto al día anterior:

Compra oficial: Bs 9,11 (Ayer estaba en Bs 9,16)

Venta oficial: Bs 9,30 (Ayer estaba en Bs 9,35)

Reporte del BCB.

Este ajuste de 5 centavos en el tipo de cambio estatal marca una brecha de aproximadamente 9 centavos respecto al precio de venta en los mercados informales al cierre de hoy.

A lo largo de este miércoles, se observó que la presión sobre el dólar paralelo aumentó durante la mañana hasta estabilizarse en la tarde. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un punto de atención para los importadores y el sector comercial, que dependen de la disponibilidad de divisas para sus operaciones.

La población se mantiene atenta a estas variaciones diarias, mientras el mercado informal continúa siendo una referencia clave para las transacciones fuera del sistema bancario estatal.

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