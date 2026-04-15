¿No pudiste cobrar el bono PEPE? Aún puedes recibir hasta Bs 450

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Gestora Pública habilitaron un plazo extraordinario para que los beneficiarios rezagados puedan acceder al monto acumulado de hasta Bs 450 en un solo pago.

¿Desde cuándo y hasta cuándo se puede cobrar?

El nuevo periodo de pago estará habilitado desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio.

Durante esas fechas, los beneficiarios podrán acudir a cualquier entidad financiera autorizada sin importar la terminación de su carnet de identidad ni su fecha de nacimiento.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Quienes tengan pagos pendientes podrán cobrar hasta Bs 450 acumulados en una sola vez.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar el cobro, solo se debe presentar:

Carnet de identidad original y vigente.

Certificado de sufragio.

En los departamentos donde hubo segunda vuelta electoral —como Santa Cruz, Beni, Tarija, Oruro y Chuquisaca— será obligatorio presentar el certificado de sufragio correspondiente a esa segunda votación.

En el resto del país continuará siendo válido el certificado de sufragio de la primera vuelta.

Sin filas por número de carnet

A diferencia de anteriores etapas del programa, esta vez no habrá restricciones por terminación de carnet ni por fecha de cumpleaños, por lo que cada beneficiario podrá acercarse cuando le resulte más conveniente.

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