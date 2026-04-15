¡Se aplazó! Empate con sabor a derrota: Bolívar no pudo ante La Guaira por la Libertadores (1-1)

Bolívar no logró hacerse fuerte en condición de local y terminó empatando 1-1 frente a Deportivo La Guaira, en un partido que dejó más dudas que certezas para el equipo paceño en la Copa Libertadores.

El conjunto venezolano sorprendió primero y abrió el marcador a los 29 minutos, golpeando a una Academia que no lograba encontrar su mejor versión en el campo de juego. Con el resultado en contra, Bolívar se fue al descanso con la obligación de reaccionar.

En la segunda mitad, el partido dio un giro importante tras la expulsión de Rafael Arace a los 64 minutos, dejando a Deportivo La Guaira con un hombre menos. Con superioridad numérica, Bolívar adelantó sus líneas en busca del empate.

El premio llegó a los 79 minutos, cuando Dorny Romero aprovechó una jugada para marcar el 1-1 y darle algo de alivio al equipo celeste. Sin embargo, pese a tener un jugador más y el impulso del empate, Bolívar no logró concretar la remontada.

El pitazo final dejó un sabor amargo en La Paz. La Academia sumó solo un punto en casa, un resultado que sabe a derrota por las circunstancias del partido y por la necesidad de hacerse fuerte como local en el torneo continental.Con este empate, Bolívar deja escapar dos puntos valiosos y aumenta la presión en sus próximos compromisos en la Copa Libertadores, donde está obligado a mejorar si quiere mantenerse con chances de avanzar.

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