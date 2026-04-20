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¡Polémica! Baldivieso abandona conferencia de prensa, tras pregunta sobre Martins

El técnico de Always Ready evitó hablar del delantero de Oriente Petrolero en la previa del duelo por la División Profesional.

Martin Suarez Vargas

20/04/2026 19:07

Julio César Baldivieso, DT de Always Ready, durante la conferencia de prensa; en el recuadro, Marcelo Martins en entrenamiento con Oriente Petrolero. Foto: Red Uno y Club Deportivo Oriente Petrolero.
La Paz, Bolivia.

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El entrenador de Always Ready, Julio César Baldivieso, protagonizó un momento tenso al retirarse de una conferencia de prensa tras ser consultado en reiteradas ocasiones sobre Marcelo Martins.

En la primera pregunta, un periodista le mencionó la presencia del delantero en Oriente Petrolero y si representaba una preocupación especial. El estratega respondió de forma breve:

“Nosotros vamos a ir siempre a lo nuestro, vamos a respetar al rival como siempre. Estoy tranquilo, sé lo que tengo”.

Sin embargo, ante una segunda consulta relacionada con su etapa en la selección boliviana y su relación con Martins, Baldivieso decidió poner fin al diálogo.

“Muchachos, muchísimas gracias, yo me voy. Vine a hablar del equipo, no de un jugador, mil disculpas”, expresó antes de retirarse.

El incidente se dio en la previa del compromiso por la División Profesional, donde Always Ready recibirá a Oriente Petrolero este miércoles desde las 15:00 en el estadio Titán de Villa Ingenio.

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