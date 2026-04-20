Uno de los momentos más virales del Sidemen Charity Match 2026 no fue un gol ni una atajada, sino una inesperada escena protagonizada por el creador de contenido británico Max Fosh.

Tras cometer una falta, el árbitro Mark Clattenburg le mostró la tarjeta amarilla. Pero, en lugar de protestar o aceptar la sanción, Fosh sacó un encendedor escondido y prendió fuego a la tarjeta en cuestión de segundos. La cartulina desapareció entre llamas ante la sorpresa del juez y las carcajadas del público.

La escena ocurrió en el estadio de Wembley, repleto con cerca de 90 mil espectadores, durante el tradicional partido benéfico que reúne a influencers, streamers y youtubers. El árbitro incluso tuvo que buscar una nueva tarjeta mientras la tribuna celebraba el insólito momento.

En redes sociales, muchos usuarios aseguraron que Fosh utilizó papel flash, un material que arde de inmediato y no deja cenizas, junto con un pequeño encendedor oculto en la mano. Otros simplemente hablaron de “magia” y destacaron que ya existe casi una tradición alrededor de sus tarjetas amarillas.

No es la primera vez que Max Fosh convierte una amonestación en un show. En 2023 ya se había vuelto viral cuando, tras recibir una amarilla, le mostró al árbitro una carta de reversa del juego UNO.

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