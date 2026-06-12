¡Atención! La IA sorprende y revela quién ganará hoy entre Estados Unidos y Paraguay

El Mundial 2026 sigue despertando expectativa en todos los rincones del planeta y el partido entre Estados Unidos y Paraguay (21:00) aparece como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. En la previa del compromiso, las predicciones no solo llegaron desde especialistas y exfutbolistas, sino también desde dos de las inteligencias artificiales más utilizadas del mundo: ChatGPT y Gemini.

Aunque ambas plataformas realizaron análisis distintos sobre el desarrollo del encuentro, las dos coincidieron en el resultado final: una victoria de Estados Unidos por 2-1 sobre Paraguay.

ChatGPT considera que el compromiso será mucho más parejo de lo que muchos imaginan. Según su análisis, el conjunto paraguayo podrá competir de igual a igual gracias a su disciplina táctica y a su capacidad para aprovechar los espacios en transición.

“Veo un partido mucho más cerrado de lo que esperan los estadounidenses. El anfitrión tendrá el peso del estadio lleno, la presión de debutar en casa y la obligación de ganar, mientras que Paraguay llegará con el traje que más le gusta: orden, intensidad y paciencia para golpear de contraataque”, señaló la inteligencia artificial de OpenAI.

Además, ChatGPT proyectó un desarrollo específico del marcador: “Balogun abre la cuenta, Enciso empata en el segundo tiempo y Pulisic resuelve cerca del final con una jugada individual”. Su pronóstico final fue contundente: Estados Unidos 2-1 Paraguay.

Por su parte, Gemini, la inteligencia artificial de Google, imaginó un partido marcado por la intensidad física y la lucha táctica en el mediocampo. Según su evaluación, los estadounidenses intentarán asumir el protagonismo desde el inicio bajo el mando de Mauricio Pochettino.

“Primer tiempo cerrado y físico. La selección estadounidense, bajo el mando de Mauricio Pochettino y con la presión de su gente, saldrá a dominar el balón rápido con Christian Pulisic comandando el ataque. Sin embargo, la Paraguay de Gustavo Alfaro plantará un bloque defensivo sumamente ordenado, apelando a su histórica garra y buscando dañar de contragolpe con la velocidad de Miguel Almirón”, explicó Gemini.

La plataforma también identificó el momento que podría definir el encuentro.

“La insistencia y el empuje físico de EE. UU. desgastará la resistencia paraguaya en la segunda mitad. Un destello individual o una jugada asociada destrabará el marcador”, sostuvo.

Finalmente, la conclusión fue exactamente la misma que la de ChatGPT: triunfo de Estados Unidos por 2-1 sobre Paraguay.

A pocas horas del partido, las dos inteligencias artificiales coinciden en señalar a los anfitriones como favoritos para quedarse con los tres puntos. Ahora, la gran incógnita será si el fútbol confirma el pronóstico de las máquinas o si Paraguay logra sorprender y desafiar las predicciones tecnológicas.

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