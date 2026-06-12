La Copa Mundial 2026 sigue su marcha y este viernes ofrecerá una nueva jornada cargada de expectativas con la presentación de dos de los países anfitriones. Tras el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, ahora será el turno de Canadá y Estados Unidos de salir al campo de juego.

El primer compromiso de la jornada se disputará desde las 15:00, cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina en el arranque de las acciones del Grupo B. El conjunto canadiense buscará aprovechar su condición de local para comenzar con el pie derecho su participación en la cita mundialista.

Más tarde, a las 21:00, Estados Unidos recibirá a Paraguay en un encuentro correspondiente al Grupo D. Los norteamericanos intentarán hacer valer el respaldo de su afición frente a una selección paraguaya que llega con la intención de dar la sorpresa en su estreno mundialista.

Con estos dos compromisos, los grupos B y D comenzarán oficialmente su recorrido en la Copa del Mundo 2026, en una jornada que promete un espectáculo deportivo de altísimo nivel y que marcará el debut de dos de los anfitriones del torneo.

Cabe destacar que el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay será transmitido en vivo por la pantalla de Red Uno de Bolivia, además de las plataformas digitales reduno.com.bo, TikTok y YouTube.

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