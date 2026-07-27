¿Cuándo llega Vozinha? Colo Colo ya tiene fecha para recibir a su esperado refuerzo

La espera está por terminar. Luego de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmara el acuerdo con Vozinha, ya está definida la fecha en la que el arquero arribará a Chile para incorporarse a Colo Colo.

Vozinha atajando un mano a mano a Lionel Messi en el partido contra Argentina en el Mundial 2026. Foto: @vozinha1 Instagram.

El guardameta de la selección de Cabo Verde llegará este martes, procedente de su país, donde disfrutó de un breve descanso tras su participación en el Mundial, según confirmó el propio futbolista en sus redes sociales.

Vozinha atajándole un tiro libre a Messi en el partido Argentina contra Cabo Verde. Foto: @vozinha1.

Una vez en territorio chileno, Vozinha se realizará los exámenes médicos de rigor y, si no existe ningún inconveniente, firmará su contrato con el conjunto albo para luego ser presentado oficialmente en el estadio Monumental.

La llegada del arquero ha despertado una gran expectativa entre los hinchas de Colo Colo, quienes aguardan la oficialización de uno de los fichajes más comentados del mercado de pases.

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