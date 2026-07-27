¿Cuándo llega Vozinha? Colo Colo ya tiene fecha para recibir a su esperado refuerzo

El arquero de la selección de Cabo Verde arribará este martes a Chile para someterse a los exámenes médicos y dar el último paso antes de convertirse oficialmente en jugador del Cacique.
27/07/2026 10:36
Escuchar esta nota
La espera está por terminar. Luego de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmara el acuerdo con Vozinha, ya está definida la fecha en la que el arquero arribará a Chile para incorporarse a Colo Colo.
Una vez en territorio chileno, Vozinha se realizará los exámenes médicos de rigor y, si no existe ningún inconveniente, firmará su contrato con el conjunto albo para luego ser presentado oficialmente en el estadio Monumental.
La llegada del arquero ha despertado una gran expectativa entre los hinchas de Colo Colo, quienes aguardan la oficialización de uno de los fichajes más comentados del mercado de pases.
Mira la programación en Red Uno Play