El árbitro que dirigió la final del Mundial tomó una decisión que sorprendió al fútbol

Slavko Vincic decidió despedirse del arbitraje en el momento más alto de su carrera. Apenas una semana después de dirigir la final de la Copa del Mundo 2026, el juez esloveno anunció su retiro definitivo, poniendo fin a una trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los árbitros más prestigiosos del fútbol internacional.

La noticia fue confirmada este lunes por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) mediante un comunicado oficial.

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", señaló la entidad.

Un retiro en la cima

La federación eslovena destacó que haber sido designado para dirigir la final del Mundial disputado en Estados Unidos consolidó a Vincic como uno de los árbitros más importantes en la historia del fútbol de su país.

Su despedida llega en el mejor momento de su carrera, luego de recibir el reconocimiento de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026.

El organismo destacó su capacidad para mantener un control disciplinario firme y una conducción equilibrada en los encuentros de máxima exigencia.

Foto EFE

Una trayectoria de grandes finales

Vincic obtuvo la categoría de árbitro internacional en 2010 y, desde entonces, dirigió algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo y mundial.

Entre los encuentros más destacados de su carrera figuran:

La final de la Europa League 2022 , entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

, entre Eintracht Frankfurt y Rangers. La final de la UEFA Champions League 2024 , en la que Real Madrid venció al Borussia Dortmund.

, en la que Real Madrid venció al Borussia Dortmund. La final de la Copa del Mundo 2026, el partido más importante de su trayectoria.

Además, en 2024 fue reconocido por la IFFHS como el segundo mejor árbitro del mundo, distinción que consolidó su prestigio internacional.

Con su retiro, el fútbol despide a uno de los jueces más respetados de la última década, un árbitro que eligió cerrar su carrera después de alcanzar el mayor logro al que puede aspirar un colegiado: dirigir una final de la Copa del Mundo.

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