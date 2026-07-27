¡Últimos días! Así puedes cobrar el Bono PEPE de Bs 450 antes del 31 de julio

Miles de bolivianos aún tienen la oportunidad de cobrar el Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). El Gobierno amplió el plazo hasta el próximo 31 de julio de 2026, por lo que quienes sean beneficiarios todavía pueden recibir el incentivo económico de Bs 450.

El beneficio corresponde a un monto total de Bs 450, que inicialmente fue entregado en tres pagos mensuales de Bs 150.

¿Qué necesitas para cobrar el Bono PEPE?

El trámite es sencillo. Los beneficiarios solo deben presentar su cédula de identidad original y vigente en cualquiera de las entidades financieras autorizadas para realizar el pago.

Antes de acudir al banco, también es posible verificar si se encuentra habilitado para recibir el beneficio ingresando los datos solicitados en la plataforma oficial de la Gestora Pública.

¿Quiénes reciben el Bono PEPE?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) está dirigido a personas y familias que ya forman parte de programas sociales del Estado boliviano.

Los beneficiarios son:

Madres gestantes y niños menores de dos años que reciben el Bono Juana Azurduy de Padilla .

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio beneficiarios del Bono Juancito Pinto .

Personas con discapacidad grave o muy grave registradas en el SIPRUNPCD , así como afiliados al Instituto Boliviano de la Ceguera , que reciben el Bono de Indigencia.

Adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación o pensión.

Datos que debes tomar en cuenta

Monto del beneficio: Bs 450 por familia.

Plazo de cobro: Hasta el 31 de julio de 2026 .

Requisitos: No es necesario realizar una inscripción ni actualizar datos. Solo debes presentar tu cédula de identidad original y vigente.

Consulta: Puedes verificar si eres beneficiario mediante la plataforma oficial de la Gestora Pública.

Mira la programación en Red Uno Play