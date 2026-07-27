Regresaron a clases y ya reciben el desayuno escolar en más de 500 unidades educativas

Con el retorno a clases tras el receso pedagógico, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inició este lunes la entrega del desayuno escolar para más de 200 mil estudiantes de nivel inicial y primaria en más de 500 unidades educativas del municipio.

Desde la unidad educativa Ovidio Santistevan, donde se desarrolló el acto oficial de reinicio de actividades escolares, el alcalde Manuel Saavedra destacó que el alimento está llegando desde el primer día a todos los establecimientos educativos.

"En este momento se está entregando en todas las unidades educativas y todos nuestros niños en los 15 distritos van a tener su desayuno escolar", afirmó la autoridad.

El burgomaestre explicó que la ración de este inicio de semana está compuesta por yogurt bebible acompañado de una empanada de queso con quinua y amaranto, alimentos que, según indicó, aportan valor nutricional a los estudiantes.

"Estamos entregando yogurt bebible con empanada de queso, quinua y amaranto. Es un alimento que va a nutrir a nuestros niños y, en muchos casos, es la única comida garantizada del día; por eso era tan importante tenerlo disponible desde el primer día de clases", sostuvo.

Saavedra resaltó que, a diferencia de gestiones anteriores, el programa comenzó sin demoras. "Los últimos cuatro años o llegaba tarde, o a medias, o no llegaba. Hoy para nosotros es una satisfacción poder entregarlo a los niños", manifestó.

Asimismo, aseguró que durante toda la gestión escolar se distribuirán alimentos de calidad. "Vamos a dar productos de calidad con una ración sólida y líquida", indicó.

El alcalde garantizó que el desayuno escolar estará disponible durante toda la gestión educativa. "Se garantiza hasta el último día de clases", afirmó.

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