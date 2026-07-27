Maestros reciben 1400 ítems, pero advierten que el déficit en Santa Cruz persiste

La dotación de aproximadamente 1.400 ítems para el departamento de Santa Cruz representa un avance para el sistema educativo, aunque continúa siendo insuficiente, así lo afirmó el ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez.

Chávez precisó que antes del receso pedagógico ya habían llegado los ítems destinados a docentes, pero aún resta completar su asignación. Posteriormente, el Ministerio de Educación envió una nueva partida para cargos administrativos.

"No es suficiente, pero es una cantidad importante. Queremos aclarar que los ítems de docentes llegaron antes de las vacaciones y falta designarlos. Ahora llegaron una parte de los ítems administrativos. Es importante, pero no suficiente porque el déficit es mucho mayor en Santa Cruz", manifestó.

El dirigente reveló que la falta de personal ha generado situaciones críticas, donde incluso existen unidades educativas que aún no cuentan con directores.

En ese contexto, indicó que el magisterio espera una convocatoria por parte de la Dirección Departamental de Educación para coordinar la distribución de los nuevos cargos y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares.

Respecto al retorno a clases tras el descanso pedagógico, Chávez señaló que será necesario recuperar las horas académicas afectadas y cuestionó la decisión que se tomó de ampliar una semana más las vacaciones escolares.

"Vamos a buscar estrategias. El director departamental de Educación no ha convocado a una reunión. Lo que sí está claro es que estas horas no se pueden perder y hay que recuperarlas. También queremos indicar que la ampliación de las vacaciones no tenía una razón fundamental y nosotros, los maestros, ya estábamos listos para volver a clases el anterior lunes. Fue una decisión administrativa", sostuvo.

Finalmente, el ejecutivo del magisterio destacó el trabajo que viene realizando la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en el mantenimiento de las unidades educativas y la distribución del desayuno escolar.

Asimismo, confirmó que durante la primera semana del reinicio de actividades se mantendrá vigente el horario de invierno como medida de prevención ante las bajas temperaturas.

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