¿Cómo estará el tiempo este lunes? El pronóstico para el regreso a clases

Miles de estudiantes retornarán este lunes 27 de julio a las aulas en Bolivia en medio de un panorama climático variado. Mientras el occidente continuará registrando temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día, el oriente experimentará un ascenso del calor, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Además del clima, las autoridades educativas mantendrán medidas especiales en varios departamentos para proteger la salud de los estudiantes durante esta temporada de bajas temperaturas y enfermedades respiratorias.

Occidente: frío intenso desde temprano

Las ciudades del occidente tendrán cielos despejados, pero las bajas temperaturas continuarán marcando las primeras horas de la jornada escolar.

La Paz: entre 4°C y 20°C .

El Alto: mínima de -5°C y máxima de 16°C .

Oruro: entre -6°C y 19°C .

Potosí: desde -7°C hasta 21°C.

Las autoridades recomiendan que los estudiantes salgan de casa bien abrigados, especialmente quienes ingresan a clases durante la mañana.

Valles: días cálidos y sin lluvias

En los valles se prevé una jornada estable, con cielos despejados y temperaturas agradables.

Cochabamba: entre 5°C y 34°C .

Sucre: entre 6°C y 25°C .

Tarija: entre 3°C y 33°C.

Aunque el ambiente será cálido al mediodía, las mañanas continuarán siendo frías.

Oriente: calor desde las primeras horas

El oriente boliviano tendrá cielos poco nubosos y un rápido incremento de las temperaturas.

Santa Cruz: entre 21°C y 32°C .

Trinidad: entre 21°C y 34°C .

Cobija: entre 22°C y 36°C.

En estas regiones se recomienda mantener una buena hidratación y protegerse de la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Recomendaciones para un regreso a clases seguro

Las autoridades de salud recomiendan adoptar medidas sencillas para prevenir enfermedades respiratorias y enfrentar las bajas temperaturas:

Vestir ropa abrigada por capas (chompa, chaqueta, gorro, bufanda y guantes).

Consumir un desayuno nutritivo y bebidas calientes antes de salir de casa.

Lavarse las manos con frecuencia y cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

Mantener los ambientes ventilados, incluso en invierno, para reducir el riesgo de contagios.

Evitar enviar a los niños a clases si presentan fiebre, tos persistente, dolor de garganta o erupciones en la piel.

Mantener al día el esquema de vacunación recomendado para niños y adolescentes.

Evitar cambios bruscos de temperatura al salir de casa o al finalizar la jornada escolar.

Con el regreso a las aulas, las autoridades piden a padres de familia, estudiantes y maestros cumplir estas recomendaciones para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y garantizar un retorno a clases seguro en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play