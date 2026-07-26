¿Saldrá de casa? Conozca cómo estará el clima este domingo en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 26 de julio predominarán los cielos despejados en gran parte del país, especialmente en el occidente, mientras que el oriente registrará condiciones poco nubosas y, en algunos sectores, tormentas eléctricas.

Occidente con temperaturas bajas

En el occidente del país se espera una jornada estable, con cielos despejados y bajas temperaturas durante las primeras horas del día.

En La Paz, el pronóstico prevé una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 20°C, con cielo despejado.

En El Alto, el termómetro descenderá hasta -5°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C, también con cielo despejado.

Por su parte, Oruro registrará una de las temperaturas más bajas del país, con una mínima de -9°C y una máxima de 17°C, sin probabilidad de lluvias.

En Potosí, se espera una jornada despejada con temperaturas entre -5°C y 21°C.

Valles con tiempo estable

En la región de los valles se pronostican cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones.

En Cochabamba, la temperatura oscilará entre 7°C y 30°C, mientras que Sucre tendrá valores entre 3°C y 20°C, con cielo poco nuboso.

En Tarija, el Senamhi prevé una jornada despejada y sin lluvias, con temperaturas que irán de 6°C a 22°C.

Oriente con ambiente templado

En el oriente del país predominarán condiciones poco nubosas y temperaturas más cálidas.

En Santa Cruz, la mínima será de 16°C y la máxima de 29°C, con cielo poco nuboso.

Trinidad registrará temperaturas entre 21°C y 33°C, también con cielo poco nuboso y sin probabilidad de lluvias.

En Cobija, el ambiente será más cálido, con valores entre 21°C y 34°C. No obstante, el Senamhi pronostica la posibilidad de tormentas eléctricas durante la jornada.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, especialmente en las regiones donde se prevén cambios en las condiciones meteorológicas.

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