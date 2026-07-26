Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que durante la próxima semana despachará más de 5,7 millones de litros de combustibles líquidos al departamento de Oruro, con el objetivo de mejorar la continuidad del abastecimiento y reducir las dificultades registradas en las estaciones de servicio.

El Distrital Comercial Oruro de YPFB, Sergio Cossío Bellido, detalló que entre el 27 de julio y el 1 de agosto se distribuirán 2.852.000 litros de gasolina y 2.926.000 litros de diésel, en el marco de la programación nacional de suministro.

"Nuestro compromiso es aumentar la fluidez del abastecimiento al departamento de Oruro conforme a la programación nacional y coordinar permanentemente con las instituciones competentes para atender cualquier requerimiento", afirmó la autoridad.

Foto:YPFB

Los volúmenes fueron definidos por el Comité de Producción y Demanda (PRODE) y serán distribuidos de forma continua a las 35 estaciones de servicio del departamento. Según YPFB, la demanda de combustibles varía de acuerdo con la actividad económica, minera, agrícola y del transporte.

Cossío explicó que actualmente el despacho diario de gasolina supera los 500.000 litros, situación que permitió reducir las filas para este carburante en la ciudad de Oruro y sus provincias. Sin embargo, reconoció que la demanda de diésel continúa siendo elevada.

"Ya se puede ver que en la ciudad de Oruro y sus provincias ya no existen filas para la Gasolina Especial Plus. En el tema del diésel las filas están un poco largas, pero nuestras autoridades gestionan y trabajan para garantizar el suficiente abastecimiento", señaló.

Foto:YPFB

También distribuirán GLP

Además del suministro de gasolina y diésel, YPFB anunció que durante la próxima semana distribuirá 41.830 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilogramos, con un promedio de 8.500 garrafas por día, para atender la demanda del departamento.

La estatal también indicó que mantiene una política de diálogo permanente con los distintos sectores e instituciones de Oruro para coordinar las tareas de abastecimiento y responder a las necesidades de la población.

YPFB destacó que, tras la designación de Sergio Cossío Bellido como Distrital Comercial el pasado 6 de julio, se habilitó un nuevo tanque de almacenamiento para la Gasolina Especial Plus, medida que permitió incrementar la capacidad de distribución y mejorar el suministro en la región.

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