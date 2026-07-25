CAO cuestiona falta de diésel: “Garantizar combustible es una obligación del Estado”

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó su preocupación por la falta de combustible que afecta a productores y transportistas, y pidió al Gobierno nacional garantizar el suministro de diésel principalmente para las actividades productivas del país.

“Detrás de cada plato de comida hay un productor que necesitó diésel para sembrar, para poder cosechar y transportar ese alimento”, señaló Frerking, al advertir que la falta de carburante está generando dificultades en el campo.

El representante de la CAO afirmó que garantizar el abastecimiento de combustible “no es un favor, es una obligación del Estado boliviano” y cuestionó que, pese a los reclamos del sector, continúan las filas y existen camiones paralizados por la falta de diésel.

“Los cultivos no entienden de trámites ni de promesas. Sin diésel, en unos meses habrá menos alimento y será más caros para todos los bolivianos”, manifestó.

Frerking aseguró que el sector productivo no busca una concesión, sino contar con el combustible necesario para garantizar la producción de alimentos que llegan a las familias bolivianas. “Necesitamos diésel para los alimentos que requieren todas las familias bolivianas”, remarcó.

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