“Es la hora de Bolivia”: Paz promete millonaria inyección económica para reactivar la producción

A mediodía de este viernes, el presidente Rodrigo Paz Pereira se pronunció sobre la coyuntura económica del país y la implementación de la flexibilidad cambiaria, pidiendo a la ciudadanía sumarse a este proceso y proyectando la llegada de importantes recursos económicos para garantizar la certidumbre y producción en el territorio nacional.

El mandatario enfatizó que el país atraviesa por un periodo de ordenamiento y transformación estructural tras dejar atrás un esquema que duró más de dos décadas.

Un viraje estructural en la economía

Ante la consulta sobre el dólar flexible y aspectos puntuales de la coyuntura, el Presidente remarcó que su administración está enfocada en las soluciones estructurales para la nación y en la consolidación de un esquema renovado de gestión financiera.

Fin del "estado-tranca": Señaló que el país está superando un modelo caracterizado por la trabas y la corrupción tras más de 20 años de vigencia.

Consolidación de un nuevo modelo: Exhortó a la población y a los analistas a no evaluar la estrategia actual bajo la óptica del pasado. "No se queden con la gestión de los años 90, esta es una nueva forma de gestionar la economía", puntualizó.

Bases para el crecimiento: Afirmó que el actual periodo está destinado a ordenar las finanzas estatales y sentar los cimientos de la recuperación económica.

"Estamos salvando a Bolivia con mucho sacrificio (...) no es fácil, pero con la ayuda de todos ustedes más la ayuda de las instituciones que están cambiándose (...) creo que llegaremos a buen puerto", expresó el mandatario.

Inyección financiera e impulso a la producción

En el ámbito financiero, el Jefe de Estado adelantó que se avanza en la consolidación de un significativo respaldo económico con el apoyo de la cooperación multilaterial para respaldar las reservas internacionales e incentivar la producción nacional.

Respaldo multilateral: Confirmó que se está estructurando un paquete financiero por encima de los 5.000 millones de dólares conjuntamente con entidades como el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos.

Fortalecimiento de reservas: Explicó que estos recursos permitirán contar con reservas sólidas y fuertes para dotar de estabilidad, certidumbre y seguridad al mercado local.

Enfoque en la producción: Remarcó que el objetivo central de esta inyección de capital es reactivar la capacidad productiva del país.

"Primero es el gobierno de los bolivianos (...) esta es la hora de Bolivia y creo que todos los bolivianos nos tenemos que sumar. Vienen buenas noticias económicas en el sentido financiero (...). Es producir lo que necesitamos hacer", concluyó el presidente Paz.

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