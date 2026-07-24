Miles de personas que tienen créditos en entidades financieras se preguntan si pueden acceder a algún beneficio luego de verse afectadas económicamente por conflictos sociales, bloqueos u otros problemas que redujeron sus ingresos.

Ante estas dudas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) confirmó que el Decreto Supremo 5630 continúa vigente y explicó cómo funcionan las medidas de alivio financiero.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El decreto está dirigido a:

Personas con créditos vigentes.

Prestatarios cuyos ingresos fueron afectados por conflictos sociales, bloqueos u otros eventos adversos.

Personas que tengan dificultades para cumplir con sus cuotas debido a una reducción de su capacidad económica.

La entidad financiera deberá analizar cada caso antes de aprobar una alternativa.

Importante: no es automático

Uno de los puntos clave es que los beneficios no se activan automáticamente.

El prestatario debe:

Acercarse a la entidad financiera donde tiene su crédito. Solicitar la evaluación de su situación. Presentar la información requerida. Esperar la propuesta de solución según su capacidad de pago.

¿Qué opciones existen?

Reprogramación del crédito

Consiste en modificar las condiciones del préstamo actual.

Puede incluir:

Mayor plazo de pago.

Nuevo cronograma de cuotas.

Ajuste según la capacidad económica del cliente.

Refinanciamiento

Implica generar una nueva operación financiera para reorganizar la deuda existente.

La entidad analiza la situación del prestatario y establece nuevas condiciones.

¿Qué es la prórroga?

La prórroga es un periodo de evaluación de la solicitud.

Durante ese tiempo:

No se cobran cuotas.

No se cobran intereses.

No se cobran seguros ni comisiones.

Además, la operación mantiene su situación crediticia original mientras se realiza la evaluación.

El decreto establece una prórroga inicial de hasta 30 días calendario, aunque puede ampliarse según las políticas de cada entidad.

¿Qué es el periodo de gracia?

Es un tiempo durante el cual el prestatario puede dejar de realizar pagos de:

Capital.

Intereses.

Seguros.

Comisiones.

Este beneficio puede aplicarse entre uno y seis meses, dependiendo del análisis realizado por la entidad financiera.

¿La deuda desaparece durante ese tiempo?

No. La obligación continúa vigente.

Los pagos que no se realicen durante el periodo de gracia serán incorporados posteriormente al nuevo plan de pagos acordado.

¿Subirá la tasa de interés?

La ASFI aclaró que la tasa de interés debe mantenerse en las mismas condiciones anteriores. Solo podría modificarse si existe un acuerdo que represente una condición más favorable para el prestatario.

¿Afectará mi historial crediticio?

No. Acceder a una reprogramación o refinanciamiento dentro del Decreto Supremo 5630 no significa una reclasificación automática a una categoría de mayor riesgo.

¿Hay costos adicionales?

No. Los gastos relacionados con documentos necesarios para formalizar la reprogramación o refinanciamiento deben ser asumidos por la entidad financiera.

Esto incluye:

Minutas.

Adendas.

Documentación necesaria.

¿Qué debe hacer una persona interesada?

El primer paso es acudir a la entidad donde mantiene su crédito.

El banco o entidad financiera deberá:

Recibir la solicitud. Evaluar la situación económica. Informar las alternativas disponibles. Comunicar los requisitos necesarios.

¿Qué papel cumple la ASFI?

La ASFI no aprueba directamente los créditos ni modifica las deudas.

Su función es:

Supervisar a las entidades financieras.

Controlar que cumplan la normativa.

Proteger los derechos de los consumidores financieros.

Si una persona considera que una entidad no cumple con la norma, primero debe presentar un reclamo ante la institución financiera y, si no obtiene una solución, puede acudir a la ASFI.

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