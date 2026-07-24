¿Cuánto subió el dólar oficial esta semana? Así se movió la cotización del 20 al 24 de julio en Bolivia

El dólar oficial registró una tendencia ascendente durante la semana del 20 al 24 de julio, con ajustes diarios que llevaron la cotización a superar los Bs 11 al cierre del período, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Durante cinco jornadas hábiles, el tipo de cambio oficial mostró variaciones consecutivas dentro del nuevo esquema flexible. La cotización pasó de Bs 10,85 al inicio de la semana hasta Bs 11,21 al finalizar la jornada del viernes 24 de julio, lo que representa un incremento de 36 centavos en ese periodo.

Así se movió el dólar oficial durante la semana

Lunes 20 de julio: Bs 10,85

Martes 21 de julio: Bs 10,90

Miércoles 22 de julio: Bs 11,00

Jueves 23 de julio: Bs 11,13

Viernes 24 de julio: Bs 11,21

La evolución refleja una trayectoria al alza durante toda la semana, sin retrocesos en la cotización oficial.

Este comportamiento se registra en la tercera semana desde la aplicación del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, implementado por el Gobierno el pasado 29 de junio, fecha en la que dejó de aplicarse el esquema fijo que mantuvo el dólar oficial en Bs 6,96 durante aproximadamente 15 años.

Con el nuevo mecanismo, el Banco Central de Bolivia estableció que el Tipo de Cambio Oficial (TCO) sea actualizado diariamente, tomando como referencia el promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas por las entidades financieras.

La modificación fue autorizada mediante la Resolución Ministerial N.º 245, que otorgó al ente emisor la facultad de ejecutar este nuevo sistema cambiario.

Según el BCB, la cotización oficial dejó de responder a un valor fijo y ahora refleja el comportamiento del mercado cambiario. El valor referencial de venta se calcula a partir del precio de compra, al que se suman las comisiones relacionadas con transferencias de moneda extranjera al exterior y depósitos en efectivo de dólares en bóveda.

Desde el Gobierno se señaló que el tipo de cambio flexible busca fortalecer la estabilidad económica, mejorar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

El nuevo mecanismo establece que la cotización oficial sea difundida cada día hábil a las 20:00, convirtiéndose en la nueva referencia para las operaciones cambiarias en el país.

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