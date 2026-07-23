La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que este lunes 27 de julio los estudiantes retornarán a las aulas, luego de cumplir dos semanas de descanso pedagógico y una semana adicional de ampliación debido a las condiciones epidemiológicas y climáticas.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que la decisión fue asumida tras una evaluación conjunta con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), además de considerar el avance de la campaña de vacunación dirigida a niños, adolescentes y jóvenes.

“Después de una evaluación con el Sedes, Senamhi y una gran campaña de vacunación para nuestros estudiantes, oficialmente el lunes 27 retornamos a las labores educativas para poder cumplir los 200 días hábiles”, señaló la autoridad.

Alcócer exhortó a los padres de familia a aprovechar los días previos al reinicio de clases para inmunizar a sus hijos, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades respiratorias durante el segundo semestre escolar.

La autoridad recordó que los centros de vacunación continúan habilitados para aplicar las dosis correspondientes contra la influenza según el rango de edad establecido y contra el sarampión.

“Lo más importante es precautelar la salud de los estudiantes de la manera más responsable. Aún tenemos estos días para acudir a los centros de vacunación y frenar las enfermedades respiratorias”, afirmó.

Asimismo, explicó que la recomendación cobra mayor importancia debido a la proximidad de actividades masivas, como los actos por el 6 de Agosto y las celebraciones por el mes aniversario de Santa Cruz en septiembre, eventos que implicarán una mayor concentración de personas.

En cuanto a las condiciones climáticas, Alcócer aclaró que el horario de invierno continuará vigente, ya que persisten las bajas temperaturas en varias regiones del departamento.

“Todavía se aplica el horario de invierno. No se ha levantado la tolerancia en los horarios de ingreso y salida porque continúan las bajas temperaturas”, señaló.

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