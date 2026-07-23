¡Atención, padres! Estas son las dos vacunas clave para los estudiantes antes de volver a clases

A días del reinicio de las labores educativas, el Ministerio de Salud instó a las familias a verificar y completar la vacunación de niñas, niños y adolescentes, priorizando las dosis contra la influenza y el sarampión para garantizar un retorno seguro a las aulas el próximo lunes 27 de julio tras el descanso pedagógico.

La recomendación cobra especial importancia debido a las bajas coberturas de inmunización y al descenso de las temperaturas, factores que incrementan el riesgo de propagación de enfermedades respiratorias y contagiosas en las comunidades educativas.

Las autoridades de Salud y Educación anunciaron el despliegue de campañas de vacunación en las unidades educativas del país, con especial atención en Santa Cruz, donde se concentra una importante cantidad de casos de sarampión.

La influenza también es una prioridad

El Ministerio de Salud también recomendó a las familias protegerse contra la influenza, especialmente durante la temporada de invierno. Las dosis están disponibles de manera gratuita en los centros de salud y están dirigidas principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

La vacuna contra la influenza también está disponible para el resto de la población, incluidos padres y otros integrantes de las familias.

Llaman a vacunar antes del retorno a clases

En Santa Cruz, la campaña “Retorno Seguro a Clases” se desarrolla en coordinación entre el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Dirección Departamental de Educación (DDE), con presencia en los 54 distritos educativos.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que la cobertura de vacunación apenas supera el 50%, situación que genera preocupación ante el retorno de miles de estudiantes a las aulas.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia a aprovechar los días previos al reinicio de clases para llevar a sus hijos a los centros de salud y completar sus esquemas de vacunación.

La DDE aclaró que el carnet de vacunación no será exigido como requisito para el ingreso a las unidades educativas. Sin embargo, se realizará un seguimiento de la cobertura de inmunización en los establecimientos para fortalecer la prevención.

Las vacunas contra el sarampión y la influenza son gratuitas y están disponibles en los centros de salud del país. Las autoridades recordaron que la vacunación protege no solo a cada estudiante, sino también a toda la comunidad educativa.



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