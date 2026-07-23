Ascensión de Guarayos declara alerta amarilla por aumento de focos de calor

El municipio de Ascensión de Guarayos se declaró en alerta amarilla luego de que la cantidad de focos de calor se incrementara de 69 a 119 en las últimas horas. La información fue confirmada por el alcalde en ejercicio, Robert Schock, quien explicó que uno de estos puntos ya presenta características de incendio.

"Hasta ayer (miércoles) teníamos 69 focos de calor. Por la tarde hemos cerrado con 119 focos de calor en nuestro municipio, lo que nos ha obligado a declararnos en alerta amarilla, en el entendido de que de los 119 focos de calor ya uno tenía las características de incendio", señaló la autoridad.

Schock indicó que las condiciones climáticas mantienen en alerta al municipio, ya que, pese al descenso de temperaturas, los fuertes vientos podrían favorecer la propagación del fuego.

Por ello, bomberos voluntarios y trabajadores municipales realizan un monitoreo permanente de todos los focos de calor para evitar que se conviertan en incendios de gran magnitud.

"Aparentemente ha habido asentamientos recientes en esa zona y pareciera que desde ahí está generándose el fuego y ha ingresado a la provincia de Guarayos", afirmó.

El alcalde precisó que, por el momento, no existen comunidades en riesgo, aunque advirtió que el incendio podría extenderse hacia la reserva forestal de Urubichá si las condiciones empeoran.

Actualmente, el municipio cuenta con 20 bomberos activos y equipamiento proporcionado por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), además de un carro bombero, un carro cisterna y vehículos de apoyo. Asimismo, informó que la Alcaldía tomó previsiones para garantizar combustible suficiente ante posibles emergencias.

Respecto a las sanciones, Schock recordó que el año pasado cinco personas fueron procesadas y sentenciadas por provocar incendios y advirtió que este año se actuará con el mismo rigor. "Toda persona que sea aprehendida en flagrancia va a ser llevada ante un juez para que se imponga la pena que corresponde", enfatizó.

Anunció que este jueves sostendrá una reunión con el fiscal departamental para solicitar la designación temporal de un fiscal especializado que acompañe los operativos de bomberos y permita procesar de manera inmediata a quienes sean sorprendidos provocando incendios.

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