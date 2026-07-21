Bolivia cierra este martes con 2.835 focos de calor; Santa Cruz el más afectado

Bolivia registra 2.835 focos de calor, según la última actualización del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), correspondiente a este 21 de julio de 2026, a las 18:04.

El mapa muestra una alta concentración de puntos calientes principalmente en el departamento de Santa Cruz, seguido por Beni y Tarija, regiones que en los últimos días reportaron emergencias por incendios forestales y quemas.

Velasco encabeza el reporte por provincias

De acuerdo con el registro por provincias, Velasco, en Santa Cruz, concentra la mayor cantidad de focos de calor, con 1.091 puntos. Le siguen Chiquitos, con 498, y Méndez, en Tarija, con 238.

También figuran Yacuma, con 217; Germán Busch, con 116; Ñuflo de Chávez, con 103; e Iténez, con 102.

Otras provincias con reportes son Guarayos con 65, Ángel Sandoval con 62, Marbán con 62, Cercado con 52, General José Ballivián con 45, Mamoré con 43, Vaca Díez con 28 y Abel Iturralde con 18. En la categoría “otros” se registran 95 focos.

San Ignacio de Velasco lidera por municipios

En el detalle municipal, San Ignacio de Velasco aparece como el municipio con mayor cantidad de focos de calor, con 735 registros.

Le siguen San José, con 426; San Rafael, con 274; Villa San Lorenzo, con 216; y Exaltación, con 186.

También se reportan focos en El Carmen Rivero Tórrez con 116, Concepción con 97, Magdalena con 82, San Miguel con 82, San Matías con 62, Roboré con 59, Ascensión de Guarayos con 53, San Andrés con 47, San Javier con 39 y San Ramón, en Beni, con 35.

No todo foco de calor es incendio

Las autoridades recuerdan que un foco de calor no siempre significa un incendio forestal activo. Se trata de una anomalía térmica detectada por satélite, que puede estar relacionada con quemas, chaqueos, incendios u otras fuentes de calor.

Sin embargo, la acumulación de puntos calientes en zonas boscosas y áreas rurales aumenta el riesgo de propagación del fuego, especialmente en época seca, con vientos fuertes y baja humedad.

Zonas bajo observación

El reporte mantiene bajo observación a regiones de Santa Cruz y Tarija, donde en los últimos días se registraron incendios que movilizaron a bomberos, comunarios, voluntarios y autoridades.

En Tarija, autoridades locales pidieron investigar el origen de algunos focos, mientras que en Santa Cruz los reportes muestran una fuerte concentración en la Chiquitania.

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