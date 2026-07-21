Chile asegura que madera boliviana incautada dio positivo a droga y rechaza pedido de disculpa

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, aseguró que la madera boliviana incautada en Chile dio positivo a droga y descartó que se trate de un “falso positivo”, como señalaron autoridades bolivianas en los últimos días.

Durante una entrevista, Sayes afirmó que existen pruebas científicas que, según la versión chilena, ratifican la presencia de droga en el cargamento.

“Tenemos 1.080 toneladas de madera, las cuales están incautadas en Arica. Eso no tiene pie atrás, dado que tiene prueba científica de que contiene drogas”, sostuvo la autoridad chilena.

Niega liberación del cargamento

Sayes también negó que la madera observada haya sido liberada o devuelta, y remarcó que continúa bajo investigación en territorio chileno.

“No se está liberando madera. La madera que está contaminada está científicamente comprobado que está impregnada con droga”, afirmó.

Según explicó, primero se realizó una prueba de campo y luego las muestras fueron enviadas al Instituto de Salud Pública de Chile, donde, de acuerdo con su versión, se ratificó el resultado positivo.

Bolivia sostiene que las pruebas dieron negativo

La declaración de Sayes se da en medio de versiones contrapuestas entre autoridades de ambos países. Desde Bolivia, el fiscal general Roger Mariaca y el vocero presidencial señalaron que las muestras analizadas habrían dado resultado negativo.

El vocero presidencial indicó que el caso causó daño al sector maderero boliviano y que corresponde esperar información oficial para asumir gestiones diplomáticas.

Ante esa postura, Sayes insistió en que Chile mantiene su versión respaldada, según dijo, en análisis científicos realizados sobre el cargamento incautado.

44 contenedores observados

El delegado presidencial explicó que el procedimiento no fue al azar, sino resultado de un seguimiento iniciado entre 2024 y 2025.

Indicó que, de más de 100.000 contenedores revisados en los últimos meses, se fiscalizaron 50 y de ellos 44 contenedores habrían dado positivo a contaminación con droga.

“Esto no es algo al azar, es súper detallado y objetivo este control”, señaló.

Fiscalía chilena mantiene investigación vigente

Sayes recordó que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota mantiene la investigación en calidad de vigente y con diligencias en curso, por lo que aún no emitirá un pronunciamiento final sobre el caso.

También indicó que existió coordinación entre la Fiscalía chilena, la Aduana boliviana y el Ministerio Público de Bolivia durante el desarrollo de las diligencias.

Pide enfocar el caso en el narcotráfico

La autoridad chilena aseguró que el caso no debe entenderse como un conflicto entre Chile y Bolivia ni como un ataque a la industria maderera boliviana, sino como una investigación contra una posible red de narcotráfico.

“No se trata de la industria maderera, no se trata de Chile o Bolivia, se trata de que juntos debemos enfrentar el narcotráfico”, afirmó.

Sayes sostuvo que el objetivo es proteger la relación comercial entre ambos países y mantener al puerto de Arica como un punto confiable para el comercio internacional.

Rechaza pedido de disculpas

Ante los pedidos surgidos en Bolivia para que Chile reconozca un supuesto error y resarza el daño al sector maderero, Sayes negó que exista una equivocación y pidió centrar la atención en las organizaciones criminales.

“Enfoquémonos en el delito, enfoquémonos en estas bandas criminales”, expresó.

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