Paz pide no politizar caso madereras y anuncia acciones para esclarecer la verdad

El presidente Rodrigo Paz se refirió al caso que involucra a empresas exportadoras de madera y pidió evitar que el tema sea utilizado políticamente antes de conocer la verdad.

El mandatario señaló que sostuvo reuniones con organizaciones y empresas madereras dedicadas a la producción para mercados externos, y afirmó que el daño causado al sector fue considerable.

“El daño que se ha hecho es muy grande”, manifestó Paz.

Cuestiona uso político del caso

El presidente lamentó que algunos actores hayan aprovechado la coyuntura con fines políticos, creyendo que afectaban al Gobierno, cuando, según dijo, el perjuicio terminó golpeando a empresarios bolivianos con años de trabajo.

“Algunos aprovecharon políticamente, creyendo que le hacían daño al Gobierno, le hacían daño a empresarios que llevan durante tantos años, 20, 30 años ganando mercados”, afirmó.

Paz pidió reflexionar sobre el impacto que este tipo de acciones puede tener en personas y empresas que han dedicado años a la producción y a posicionar el nombre de Bolivia en el exterior.

“No todo es político en la vida”

El mandatario llamó a actuar con responsabilidad y a no convertir todos los temas en confrontación política.

“No todo es político en la vida. No podemos hacer un uso político sin saber la verdad por querer hacer daño”, sostuvo.

Agregó que ese tipo de actitudes puede perjudicar a empresarios bolivianos que, según remarcó, trabajan honestamente para sacar adelante al país.

Anuncia acciones, pero pide buscar la verdad

Paz adelantó que se tomarán acciones sobre el caso, aunque aclaró que el objetivo debe ser esclarecer los hechos y no generar posturas contra países vecinos.

“Se tomarán las acciones, pero aquí no hay que ser ni antibrasileños ni antichilenos. Hay que ir en la búsqueda de la verdad”, señaló.

El presidente indicó que Chile y Brasil forman parte de una alianza comercial importante para Bolivia, por lo que se trabaja para que las exportaciones puedan realizarse en el futuro sin este tipo de problemas.

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