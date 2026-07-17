Felcc encontró en la verbena billetes de la serie B, presuntamente del accidente aéreo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) secuestró 13 billetes de la serie B durante los operativos realizados en la verbena paceña y anunció que serán sometidos a investigación.

El director departamental de la Felcc, coronel Henry Pinto, informó que estos billetes fueron encontrados en medio de patrullajes discretos desplegados por la celebración del 16 de julio.

Según la autoridad policial, se presume que los billetes podrían estar relacionados con las remesas que se encontraban en el avión que se estrelló en la ciudad de El Alto, aunque este extremo deberá ser verificado dentro de la investigación.

“Se ha podido secuestrar 13 billetes de la serie B que presumimos que son de las remesas que se encontraban en el avión que se estrelló en la ciudad de El Alto”, señaló Pinto.

Presumen que intentaban hacerlos circular

El coronel indicó que los billetes habrían sido utilizados aprovechando la aglomeración de personas, la oscuridad y la conmoción generada durante la verbena paceña.

“Seguramente tratando de aprovechar la conmoción, la oscuridad para poder hacerlos pasar”, sostuvo.

Además de estos billetes, la Policía también secuestró 20 piezas de dinero de Alasitas, que serán parte de la revisión dentro del caso.

15 personas fueron aprehendidas

El operativo se realizó desde las 19:00 del miércoles hasta las 08:00 del día siguiente. Como resultado, la Felcc aprehendió a 15 personas, de las cuales 10 son hombres y cinco mujeres.

Pinto explicó que los patrullajes fueron desplegados para prevenir delitos y responder de manera inmediata ante hechos que pudieran registrarse durante la celebración.

Recuperan celulares y otros objetos

Durante los controles, la Policía recuperó 23 celulares, una tablet y seis billeteras.

La Felcc pidió a las personas que hayan sido víctimas de robo durante la verbena acercarse a reconocer sus objetos. Para ello, se prevé publicar fotografías y datos de identificación de los celulares, como los IMEI.

Hallan presuntas sustancias para dopar víctimas

La Policía también secuestró botellas con contenido sospechoso y pastillas que, según el reporte preliminar, presuntamente eran utilizadas para dejar inconscientes a las víctimas.

Estos elementos serán analizados para establecer su composición y determinar si fueron usados en hechos delictivos.

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