El abogado Eduardo León informó que ya se depositó la fianza de Bs. 200.000, se cumplió con el registro biométrico y se acreditó el domicilio, por lo que el excomandante del Ejército espera hacer efectiva su detención domiciliaria.

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga podría abandonar la cárcel en las próximas horas, luego de que su defensa informara que las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial fueron cumplidas casi en su totalidad.

Su abogado, Eduardo León, señaló que ya se realizaron los principales trámites exigidos para que el exjefe militar pase a cumplir detención domiciliaria.

“Casi ya está concluido todo. Esperemos que en el transcurso de la jornada ya pueda recuperar su libertad y estar bajo detención domiciliaria”, afirmó León.

Fianza y registro biométrico

De acuerdo con el jurista, la defensa ya cumplió con el depósito de la fianza, el registro biométrico y el registro domiciliario, entre otros requisitos establecidos por la autoridad judicial.

“Ya se ha depositado la fianza, se ha cumplido con el registro biométrico, el registro domiciliario, etcétera. Entonces, es cuestión de unas horas más para que se cumpla eso”, agregó.

Zúñiga permanece actualmente en la cárcel de San Pedro, en La Paz, mientras concluyen los trámites administrativos para hacer efectiva la medida sustitutiva.

Proceso por la asonada militar

El caso contra el excomandante está relacionado con la asonada militar del 26 de junio de 2024, cuando tropas fueron desplegadas en Plaza Murillo, en La Paz.

La investigación se inició por el presunto intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Arce.

Zúñiga permanecía recluido desde hace más de dos años en el penal de El Abra, en Cochabamba, antes de su traslado a La Paz para el desarrollo de las audiencias.

Juicio continuará en agosto

Las nuevas fechas para la continuidad del juicio fueron fijadas para el 24, 25 y 26 de agosto, jornadas en las que se prevé continuar con las declaraciones pendientes dentro del proceso.

La defensa de Zúñiga sostiene que el operativo fue ejecutado por instrucción del entonces presidente Luis Arce y de exministros de su gobierno, como parte de una supuesta “trampa” contra las Fuerzas Armadas. Esa versión corresponde a la defensa y deberá ser evaluada por las instancias judiciales.

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