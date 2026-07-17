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Pareja resulta herida tras resistirse a un presunto secuestro en el trópico de Cochabamba

Una pareja fue herida a balazos durante un presunto intento de secuestro en Isarzama, en el Trópico de Cochabamba. Los pobladores auxiliaron a la familia y la Policía inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Cristina Cotari

17/07/2026 15:33

Agregar Reduno en
Plaza de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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Una pareja fue herida con impactos de arma de fuego tras ser atacada por un grupo de hombres encapuchados y armados, quienes presuntamente intentaron secuestrarla para robarle su vehículo en Isarzama, municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

Las víctimas fueron identificadas como Esther  C. Q., de 27 años, y Edwin S. G., de 32. Ambos retornaban de su jornada laboral junto a su hijo de cuatro años cuando fueron interceptados.

Los atacantes intentaron sacarlos de su camioneta

Según el informe policial, entre cinco y seis sujetos armados descendieron de un vehículo tipo Noah e intentaron obligar a la pareja a bajar de su camioneta.

Durante el forcejeo, las víctimas comenzaron a pedir auxilio, lo que alertó a los pobladores de la zona. Ante la resistencia, los atacantes realizaron varios disparos y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La pareja resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Tras el ataque, la Policía activó el Plan Z y desplegó operativos para localizar a los responsables, quienes escaparon a bordo del vehículo tipo Noah.

Las investigaciones continúan para identificar a los autores y esclarecer las circunstancias del presunto intento de secuestro y robo agravado.

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